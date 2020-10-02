بن دودة تشكر أهل تمنراست على حسن ضيافتهم لها

شكرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة أهلي في تمنغست على ضيافتهم ونبلهم الكبير خلال زيارتها الى الولاية.

ونشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: أودّ أن أشكر أهلي في تمنغست على ضيافتهم ونبلهم الكبير، لقد سمحت لي عفويتهم وتواصلهم المباشر والصادق بالوقوف على كنوز المنطقة، وحفزني على مراجعة بعض التفاصيل في التعاطي الثقافي مع خصوصيّة المكان.

وقالت الوزيرة: كمواطنة أشعر بالفخر أنّي أنتمي إلى هذه الأرض الطيّبة الممتدّة، ولكنّي أتأسف لأنّنا لم نحقق طوال سنوات طويلة الأولوية الثقافية حيث تكون، ولم نقفز بالثقافة لتصير رافدا اقتصاديّا.

إنّ تمنغست مثل العديد من مناطق الوطن تغري بفتح مسارات ثقافيّة.

واردفت بالقول: تمنغست فضاء ثقافيّ شاسع، يتأسس على الثقافة ومحكوم بها، كلّ المظاهر والسياقات ثقافيّة بامتياز، حيث تؤطّر الحياة الاجتماعيّة والتبادل بالخصوصيّة الثّقافيّة.

واضافت: كنت سعيدة بالجلسات المكثّفة مع ممثلي مختلف الجمعيات من جهات الولاية الشاسعة، وأعجبت كثيرا بتجذر ثقافة الانتظام ضمن جمعيات ثقافية.

التراث المادي مثل اللامادي مجسد في كل مكان، والمنطقة جالبة وصاهرة للتنوع الثقافي.

لهذا فالتوجه نحو تمنغست يقتضي عناية خاصّة بالشأن الثّقافي، حيث تؤطّر الحياة الاجتماعيّة والتبادل بالخصوصيّة الثّقافيّة.

بن دودة تزور موقع معركة إيلمان

زارت الوزيرة ، خلال اليوم الثاني لزيارة العمل التي قادتها إلى ولاية تمنراست، موقع المعركة التي خاضها سكان منطقة إيلمان ضد المستعمر الفرنسي الغاشم.

المعركة التي استطاع أبطال المنطقة من المجاهدين الأشاوس خلال ثورة التحرير المباركة، من أن يدافعوا عن أرضهم بكل بسالة، لتنتهي المعركة بالقضاء على كل أفراد كتيبة قوات العدو.

وأكدت وزيرة الثقافة والفنون، في تصريح لها للصحافة، ضرورة خلق سياقات ثقافية سياحية لهذا الموقع التاريخي والحضاري وغيره من المواقع التي تزخر بها ولاية تمنراست وباقي ولايات الوطن، والتي تروج للجزائر سياحيا وحضاريا.