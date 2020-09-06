بن دودة تصف الأمير عبد القادر بـ”الأمير المتعدّد الخالد”

وصفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، الامير عبد القدار بـ”الأمير المتعدّد الخالد”.

وقالت الوزيرة في منشرور على صفحتها الرسمية في فايسبوك:” كلّما فتّشنا عن حضور رموزنا وجدنا الأمير عبد القادر، في العلم والمعرفة، في الأدب والجمال، في الحرب والسّلم، في الحياة الرّوحيّة والتصوّف.

وخلّد اسمه في أكثر من موقع وقدّم النّموذج الحضاريّ للجزائر لكلّ العالم.

وقالت الوزيرة ان الأمير هو رائد حقوقيّ سبّاق ووطنيّ مؤسّس استرجع هيبة الشّخصيّة الجزائريّة، وقاد الجيش، حمى العائلات وكرّس العدل والأخوّة، وحمل الجزائر في قلبه حين حملته الظّروف بعيدا.

واختتمت اوزيرة في كلّ مناسبات الأمير نتذكّره، ونسعى خلف أثاره وتاريخه، نمجّده ونفخر بمنجزه العظيم، ونستمدّ من عوالمه المليئة بالمحبّة أمل جزائرنا الجديدة.