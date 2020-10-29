بن دودة تطّلع على وضع قصر الثقافة بمدينة أدرار

فن وثقافة
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بن دودة تطّلع على وضع قصر الثقافة بمدينة أدرار
بقلم نادية بن طاهر

إطلعت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، في اليوم الثاني من زيارتها لولاية أدرار، على قصر الثقافة بمدينة أدرار.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، حثت الوزيرة، على ضرورة الحفاظ على هذا الهيكل الثقافي المميز، مع وجوب انفتاحه على النشاطات الشبانية الثقافية والفنية.

كما زارت وزيرة الثقافة والفنون، بنفس الصرح، معرضا للحلي والأكلات التقليدية المولدية المعروفة بالمنطقة، وأعجبت بما تنجزه أنامل الحرفيين.

وأكدت بن دودة، على دعمها الكامل لمثل هؤلاء من حرفيين وجمعيات تراثية للمحافظة على موروثنا الأصيل.


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