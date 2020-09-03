بن دودة تعبر عن إرتياحها للعودة التدريجية للنشاطات الثقافية

أسدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعليمات لمدراء المتاحف بفتح أبواب مؤسساتهم المتحفية أمام الزوار.

وقالت الوزير في بيان لها انه: بعد إقرار الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد، إعادة فتح المكتبات وقاعات المطالعة العمومية والمتاحف أمام الجمهور.

وعملا بما جاء في بيان الوزارة الأولى ووفق البروتوكول الصحي والتعليمات الوزارية الصادرة في هذا المجال.

كما أعربت وزيرة الثقافة والفنون، عن ارتياحها بالعودة التدريجية للنشاطات الثقافية عبر إعادة فتح الفضاءات المتحفية وقاعات المطالعة.

ودعت الوزيرة كل المواطنات والمواطنين إلى التحلّي بروح المسؤولية وتجنّب تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر فيروس “كوفيد19” خلال زياراتهم لهذه المرافق، بالحرص على الالتزام بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي.