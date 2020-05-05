بن دودة تعد مدراء مؤسسات التعليم والتكوين بإيجاد الحل بعد توقف الدراسة

الوطني
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بن دودة تعد مدراء مؤسسات التعليم والتكوين بإيجاد الحل بعد توقف الدراسة
بقلم فوزية.م

اجتمعت، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، بمدراء مؤسسات التعليم والتكوين تحت الوصاية، عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الوزيرة استمعت لانشغالات مدراء مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع، في ظل الوضعية الحالية المتميزة بالتوقف عن الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأصغت لاقتراحاتهم بخصوص استكمال ما تبقى من السنة الدراسية، خاصة ما تعلق بالطلبة والمتربصين الذين أوشكوا على إنهاء مذكرات تخرجهم أو هم بصدد إيداعها.

ووأضاف ذات البيان ان وزيرة الثقافة وعدت بإيجاد حل لهذه الوضعية بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى ضمن سياسة الحكومة في هذا السياق.


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