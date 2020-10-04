بن دودة تعزي عائلة الباحث في التراث الثقافي الدكتور علي خلاصي

عزت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الباحث في التراث الثقافي والإطار السامي بوزارة الثقافة، الدكتور علي خلاصي.

ونشرت وزيرة الثقافة على صفحتها الرسمية في فايبسوك: على إثر وفاة الباحث في التراث الثقافي والإطار السامي بوزارة الثقافة، الدكتور علي خلاصي، الّذي أثرى الدّراسات التّاريخية بأعمال مميّزة وقدّم خلال مشواره المهني مساهمات معتبرة لتثمين التّراث وحفظ الذاكرة التاريخية، تتقدم مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، باسمها وباسم إطارات وموظفي الوزارة، بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد، راجية من المولى عزّ وجل أن يُلهمها الصّبر والسلوان وأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته.