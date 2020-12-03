بن دودة تعزي عائلة الفنانة أنيسة قادري

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، تعازيه لعائلة الفنانة أنيسة قادري التي غيبها الموت اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان وزارة الثقافة:”تلتاع الساحة الفنية الجزائرية في كل مرة تفقد فيها أيقونة من أيقونات الفن الجزائري، وبقلوب حزينة وعيون دامعة نودع اليوم الفنانة أنيسة قادري، التي زرعت البسمة على شفاه الجزائريين طيلة عقود من الزمن.”