بن دودة تعزي عائلة الفنانة أنيسة قادري

فن وثقافة
  • -
  • 0
بن دودة تعزي عائلة الفنانة أنيسة قادري
بقلم خالد زوبيري

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، تعازيه لعائلة الفنانة أنيسة قادري التي غيبها الموت اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان وزارة الثقافة:”تلتاع الساحة الفنية الجزائرية في كل مرة تفقد فيها أيقونة من أيقونات الفن الجزائري، وبقلوب حزينة وعيون دامعة نودع اليوم الفنانة أنيسة قادري، التي زرعت البسمة على شفاه الجزائريين طيلة عقود من الزمن.”
قبل أن تضيف ذات الهيئة:”وبهذا المصاب الجلل تواسي مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، أهل الفقيدة وجميع الأسرة الفنية، متضرعة إلى الله عز وجل أن يرحمها ويكرم مثواها.”
“إنا لله وإنا إليه راجعون”

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=930099

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com