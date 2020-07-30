بن دودة تعزي عائلة الفنان إسماعيل هني

عزت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الفنان إسماعيل هني، عميد الموسيقى الأندلسية.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرمية في فايسبوك تعزية قالت فيها: ببالغ الحزن والأسى، بلغنا وفاة الفنان إسماعيل هني، عميد الموسيقى الأندلسية وأحد كبار الأساتذة المكوّنين لأجيال عديدة من الموسيقيين والفنانين.

يرحل الفنان إسماعيل هني، ليترك فراغا رهيبا في أوساط فناني وعشاق الطرب الأندلسي، وهو الذي عمل إلى جانب عمالقة هذا الفن الأصيل، وأسّس وساهم في تأسيس الكثير من المعاهد الموسيقية الأندلسية في الجزائر.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بخالص تعازيها إلى أسرة الفنان إسماعيل هني، راجية من المولى العليّ القدير، أن يتغمّد روحه الطاهرة برحماته الواسعة، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.