بن دودة تعزي عائلة الفنان التشكيلي عمار علالوش

عزت وزيرة وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الفنان التشكيلي عمار علالوش.

وقالت الوزيرة في منشور على صفحة الصفحة الرسمية للوزارة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة قطب من أقطاب الفن التشكيلي في الجزائر، الأستاذ والفنان الكبير عمار علالوش، فنان من طينة الكبار، وهب نفسه وحياته لخدمة الفن التشكيلي، دافع وبأخلاق الفنان العالية، على فناني الجزائر، باختلاف مشاربهم وفنهم.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقول الوزيرة: “إننا برحيل الفنان عمار علالوش، نكون قد خسرنا قامة من قامات الفن التشكيلي في الجزائر، وفنانا من الذين ناضلوا من أجل توحيد صوت الفنانين الجزائريين، وفنانا من خيرة فناني بلادي، ولا يسعنا في هذا المقام سوى أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل، سائلين إياه أن يمنَّ على الفقيد بالرحمة والرضوان، ولأهله وذويه من بعده الصبر والسلوان”.

للتذكير فقد بادرت وزارة الثقافة والفنون، بتكريم الراحل -رحمه الله- في اليوم الوطني للفنان المصادف ل08 جوان 2020، في احتفالية بالمناسبة احتضنها قصر الثقافة بالعاصمة.