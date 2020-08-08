بن دودة تعزي عائلة الممثل المسرحي موسى لكروت

عزت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة عائلة الممثل المسرحي موسى لكروت.

وقالت في رسالة تعزية نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك: بكثير من التأثر والالتياع، تلقت وزارة الثقافة والفنون، نعي الفنان الشاب موسى لكروت، الذي أسهم بسخاء في المشهد المسرحي في الجزائر عامة وبولاية سيدي بلعباس على وجه الخصوص.

وأمام هذا المصاب، تواسي السيدة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، أهله وأصدقاءه ومحبيه، وتقدم لهم أخلص التعازي، راجية من الله العلي القدير، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته.

وتوفي اليوم بسيدي بلعباس الممثل المسرحي الشاب موسى لكروت عن عمر يناهز 33 عاما.

وكان الفنان الراحل وهو من مواليد 1986 ناشطا بارزا في الحركة المسرحية لسيدي بلعباس حيث عمل بالمسرح الجهوي للمدينة وقدم العديد من الأعمال كما تعاون مع العديد من المسارح والتعاونيات الجهوية.

ومثل لكروت في العديد من الأعمال المسرحية على غرار “القراب والصالحين” للمسرح الجهوي للعلمة و”الحي القديم” لهشام بوسهلة و “موسوساراما” للمسرح الجهوي لسعيدة بالإضافة إلى العمل الموجه للأطفال “بيبو ومدينة الأحلام”.

كما شارك في العديد من المهرجانات على غرار المهرجان الوطني السابع للمسرح المحترف في 2012, وقد حاز حينها جائزة أحسن دور رجالي واعد عن مسرحية “ماذا ستفعل الآن؟”.