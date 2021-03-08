بن دودة تعزي في وفاة الفنان الكوميدي عبد الكريم كعرار

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة تعازيها في وفاة الفنان الكوميدي، عبد الكريم كعرار، بورقلة عن عمر ناهز 73 سنة.

وخاض الفقيد تجربة طويلة بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، منذ تخرجه من معهد الفنون الدرامية بالمعهد الوطني للسينما ببن عكنون، عام 1966.

وأدى عبد الكريم كعرار، أدوارا مميزة إلى جانب مخرجين كبار في أعمال فنية، أبرزها “دورية نحو الشرق”، السماء والأعمال، الطريق.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد وأهل الفن، بأصدق عبارات التعازي والمواساة.

وتتضرع الوزيرة إلى الله تعالى، أن يغمر الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.