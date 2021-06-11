بن دودة تعزي في وفاة الفنان حسن بن عزيز

وجاء في التعزية “هالني رحيلك بهذا اليوم المبارك الفنان المعطاء. حسن بن عزيز. ابن قسنطينة الرمز. بعثك المولى مع الصديقين وجازاك عن البراعم الذين خصصتهم بجيد أعمالك المسرحية خير الجزاء. رحمك اللّه وألهم ذويك وخلّانك الصبر الجميل”.