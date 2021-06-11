بن دودة تعزي في وفاة الفنان حسن بن عزيز

فن وثقافة
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بن دودة تعزي في وفاة الفنان حسن بن عزيز الفنان حسن بن عزيز
بقلم نسرين محفوف

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الجمعة، تعازيها في وفاة الفنان الرمز، وابن ولاية قسنطينة، حسن بن عزيز.

وجاء في التعزية “هالني رحيلك بهذا اليوم المبارك الفنان المعطاء. حسن بن عزيز. ابن قسنطينة الرمز. بعثك المولى مع الصديقين وجازاك عن البراعم الذين خصصتهم بجيد أعمالك المسرحية خير الجزاء. رحمك اللّه وألهم ذويك وخلّانك الصبر الجميل”.


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