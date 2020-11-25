بن دودة تعزي في وفاة المجاهد السعيد بوحجة

الوطني
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بن دودة تعزي في وفاة المجاهد السعيد بوحجة
بقلم خالد زوبيري

قدمت وزيرة الثقافةوالفنون، مليكة بن دودة، اليوم الاربعاء، تعازيها الخالصة إلى عائلة المرحوم المجاهد السعيد بوحجة الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان وزيرة الثقافة:”بحزن وأسى كبيرين، تلقينا نبأ وفاة المغفور له المجاهد والمناضل السعيد بوحجة رحمة الله عليه وغفرانه وأنعم عليه في مثواه الأخير من كرمه وجوده.”

قبل ان تضيف ذات المسؤولة:”وأمام هذا المصاب الجلل، بفقد هذه الشخصية الوطنية، لا يسع مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة والفنون، إلا أن تتوجه إلى كافة أفراد أسرة بوحجّة،

بأخلص المواساة والتعازي الأخوية الصادقة، داعية المولى العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد برحمته التي وسعت كلّ شيء وأن يسكنه فسيح جنانه ويجزل له الثواب والرحمة، ويلهمكم الصبر والسلوان، إن الله سميع مجيب الدّعاء.”


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