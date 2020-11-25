بن دودة تعزي في وفاة المجاهد السعيد بوحجة

قبل ان تضيف ذات المسؤولة:”وأمام هذا المصاب الجلل، بفقد هذه الشخصية الوطنية، لا يسع مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة والفنون، إلا أن تتوجه إلى كافة أفراد أسرة بوحجّة،

بأخلص المواساة والتعازي الأخوية الصادقة، داعية المولى العزيز القدير أن يتغمّد الفقيد برحمته التي وسعت كلّ شيء وأن يسكنه فسيح جنانه ويجزل له الثواب والرحمة، ويلهمكم الصبر والسلوان، إن الله سميع مجيب الدّعاء.”