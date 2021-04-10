بن دودة تعزي في وفاة مؤسس زاوية السلام بالعبادية في عين الدفلى

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعازيها في وفاة المجاهد الشيخ جلول بلقاسمي المدعو أحمد.

ويعد الراحل جلول بلقاسمي، مؤسس زاوية السلام بمنطقة العبادية في عين الدفلى.

وبذلك، تفقد الأمة الجزائرية شيخا علاّمة حافظ على كتاب الله وتعليمه للأجيال.

كما يعد الراحل مقاوما شرسا وبلا هوادة ضد الجهل والاستبداد والاستعمار، ومدافعا عن قيم السلام والتسامح والوطنية.

وتقدمت الوزيرة لعائلة الشيخ بلقاسمي وطلاّبه بتعازيها ومواساتها، راجيةً من المولى أن يغمره في هذه الأيام المباركة، بواسع رحمته ومغفرته.