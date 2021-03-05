بن دودة تعقد جلسات تقييمية للمؤسسات الثقافية وتطالب باحترام خصوصية المناطق والمناسبات

عقدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ، صباح اليوم الجمعة، جلسات تقييمية للمؤسسات الوطنية تحت الوصاية.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فقد بدأت أولى الجلسات بمؤسسة الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

واستعرض مدير onci العام ومساعدوه أمام الوزيرة، حصيلة النشاطات لسنة 2020 وبرنامج عمل سنة 2021 والمشاريع المستقبلية.

وأمرت الوزيرة بتفعيل عمل المؤسسة وفق برنامج تنشيط سنوي يشمل كل الهياكل التابعة للديوان على المستوى الوطني.

وأضاف المصدر، أن الوزيرة دعت إلى مراعاة خصوصية المناطق والمناسبات الدينية والوطنية وموسم الاصطياف وفترة العطل المدرسية والجامعية.

وطالبت بن دودة بمنح الفرص لمبدعي هذه المناطق الفرصة للمشاركة في النشاط الفني والثقافي، واكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها.

ودعت الوزيرة الديوان إلى الإنخراط في الإستراتيجية الجديدة للقطاع عبر إطلاق مشاريع ثقافية استثمارية.

كما طالبت برقمنة هذه المؤسسة الثقافية الكبرى، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، مع ضرورة الرد على إنشغالاتهم والتكفل بها.

وأوضح البيان، أن الجلسات التقييمية ستشمل كافة المؤسسات الوطنية، للوقوف على واقع القطاع ومعالجة الاختلالات الممكن حدوثها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الإجراءات سيتم إتخاذها مع المؤسسات المعنية بالمتابعة والتقييم، لترقية الإنتاج الفني والثقافي والصناعة السينيماتوغرافية في بلادنا.