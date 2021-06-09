بن دودة تفتح “بهو الفنانين” بقصر الثقافة وهذه مهامه

فن وثقافة
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بن دودة تفتح “بهو الفنانين” بقصر الثقافة وهذه مهامه وزيرة الثقافة تستقبل مجموعة من الفنانين بقصر الثقافة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأربعاء، عن فتح “بهو الفنانين”، بقصر الثقافة.وأوضحت الوزيرة، إن هذا الفضاء، سيكون مكانا للمواعيد الفنيّة والثّقافية.

وقالت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “أردته فضاءً للقاءاتهم وشراكتهم الإبداعية والفنية،وحواراتهم الدائمة في مشاريعهم المستقبلية. ليتسنّى لهم المساهمة في تحريك الفعل الثّقافي.وليكونوا شركاءَ في اقتصاد ثقافيّ يعِد برفع رهانات التنمية الثقافيّة والفنيّة الشاملة”.

هذا وهنأت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الشباب المُتوّجين بجائزة رئيس الجمهوريّة للمُبدعين الشباب “علي معاشي” في كلّ فروعها.وكتبت بن دودة عن صفحتها بفايسبوك: “هؤلاء الشباب يؤكدون خلود الفنّ والإبداع فينا، ويبعثون روحه الإبداعية مجدّدا”.

وأضافت الوزيرة: “وجود الشباب من المتوّجين إلى جانب عمداء من المُبدعين المكرّمين طبع الحفل بقيَم الاستمراريّة والوفاء والتجديد. اختتمت الطّبعة الخامسة عشر، وموعدنا الطبعة القادمة المتجدّدة”.كما هنأت الوزيرة، الفنانين جميعا بعيدهم الوطني، مُتمنية وضع أفضل منتوج غزير يثبت كفاءة وموهبة وإبداعية الثّقافة والفن في الجزائر.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1007042

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