بن دودة تقدم تصوّرا بخصوص “الدّخول الثّقافيّ”

أشرفت اليوم وزيرة الثقافة مليكة بن دودة على ندوة صحفيّة لتقديم تصوّر بخصوص “الدّخول الثّقافيّ”.

وقالت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك أن الوزارة إختارت أن يكون للجزائر موعدا ثقافيّا قارّا، وموسما للثّقافة، ونحن على قناعة تامّة أنّ الثّقافة الجزائريّة يمكنها أن تكون بديلا في عدّة مواقع، بديلا اقتصاديا وبديلا اجتماعيّا، ومنقذا للجميع حين تشتدّ الصّراعات الوهميّة.

واضافت ان الثّقافة يمكنها أن تعدّل الأذواق وتحسّنها، يمكنها أن تشيعَ الفرح، وتسمح لنا بقبول الاختلاف وتجاوز الخلاف، وهي إلى كلّ ذلك واجهتنا التي نباهي بها وتحدّد لنا الملامح.

واختتمت بالقول: دعونا نمضي قُدما نحو تثمين ثقافتنا، الدّخول الثّقافيّ هو طريق للدّخول الأدبيّ المفقود في الجزائر، وفرصة لتقريب الشأن الثّقافي من الجميع، وجعله حالة منسجمة في الفضاء العموميّ.