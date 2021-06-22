أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة رفقة وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على إطلاق دورة تكوينية لفائدة أفراد فرق وخلايا حماية ومكافحة المساس بالممتلكات الثقافيّة التابعة للدرك الوطني.

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، قالت بن دودة:”تكتسي الأجهزة الأمنية أهميّة كبيرة في تقدير التراث وحمايته، وهو ما نراهن عليه لحفظ ثروتنا التراثية للأجيال القادمة، واستخلاص درس الانتماء والهويّة والتاريخ.”

قبل أن تضيف الوزيرة:”إنّ المكافحة المتواصلة لتهريب الآثار والجرائم السيبرانية وتسويق القطع النادرة تساهم في حفظ التراث والحد من التطاول عليها.”

واختتمت بن دودة قائلة:”ممتنّة لكلّ من شارك وساهم في هذه الدّورة، وسوف نواصل العمل على تعميم المعلومة والتكوين وقيمة التراث في مجتمعنا. إنّنا نؤمن بضرورة التشارك لخدمة الثّقافة الجزائرية ومعالمها.”