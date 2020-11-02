بن دودة تكرم أبناء عمال وموظفي وزارة الثقافة والفنون الناجحين في البكالوريا

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، يوم الإثنين، على تكريم أبناء عمال وموظفي وزارة الثقافة والفنون الناجحين في شهادة البكالوريا.

ويأتي هذا بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، والذكرى 66 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

وجرت مراسم حفل التكريم بمقر الوزارة بهضبة العناصر بالعاصمة، بحضور أوليائهم وجمع من الموظفين.

وخلال كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة، بجهود التلاميذ المتفوقين الذين حققوا التألق والتميز بفضل مثابرتهم، حاثة باقي التلاميذ على التحلي بالإرادة والعزيمة نفسها لبلوغ النجاح.



هذا وتلت حفل التكريم مأدبة غداء على شرف المتفوقين من أبناء الموظفين وأوليائهم احتفالا بتظاهرة “اسبوع النبي”، التي تنظم وزارة الثقافة والفنون فعالياتها هذا العام تحت شعار “مشكاة الأنوار في سيرة سيد الأخيار”.