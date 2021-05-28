بن دودة تكشف آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة فريدة صابونجي

كشفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الجمعة، عن آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة فريدة صابونجي.

وقالت وزيرة الثقافة على صفحتها بفيسبوك “تلقيتُ بابتهاجٍ، خبر استقرار الحالة الصحية للفنانة القديرة فريدة صابونجي. فنانتنا الكبيرة تخضع لحصص إعادة التأهيل في جوٍّ عائلي”.

وأضافت “إذ كلّفتُ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمتابعة وضعها ووضع كل الفنانين المرضى. فإني أدعو هؤلاء مُجدّداً إلى التقرب من فروع الديوان ومديريات الثقافة والفنون في الولايات، لأجل التكفل الصحي بهم”.