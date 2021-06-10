بن دودة تكشف عن مصير صندوق “فداتيك”

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة ، اليوم الخميس، عن مصير الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب “ فداتيك ” في الجزائر.

وفي مكالمة هاتفية لها عبر تلفزيون “النهار“، قالت بن دودة في هذا الإطار:”صندوق دعم الإنتاج السنيمائي في الجزائر “فداتيك“، اليوم يتم غلق جل الصناديق في الجزائر بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.”

قبل ان تضيف الوزيرة:”هناك تخصيص مالي لدعم الصناعة السنيماتوغرافية يتم على مستوى وزارة الثقافة لمواصلة دعم الإنتاج السنيماتوغرافي، وهي آلية جديدة أكثر شفافية ووضوحا في التسييرـ حيث ستكون آلية تسيير ودعم الإنتاج السنيمائي من قبل الدولة.”