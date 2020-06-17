بن دودة تلتقي بمسؤولي المواقع الأثرية

إجتمعت، يوم أمس الثلاثاء، وزيرة الثقافة بمسؤولي المواقع الأثرية وأكدت على ضرورة انسجام التراث الوطني مع التحولات الراهنة.

وأكدت بن دودة على ضرورة إنسجام التراث الوطني مع التحولات الراهنة بجعله عاملا لخلق الثروة وداعما للتنمية المحلية.

كما إلتقت وزيرة الثقافة بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة مع مسؤولي المواقع الأثرية المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

وحضر اللقاء مسؤولو ستة مواقع ويتعلق الأمر بكل من الموقع الأثري لسهل وادي ميزاب بولاية غرداية، الموقع الأثري لجميلة بسطيف، موقع تيمقاد الأثري باتنة، الموقع الأثري لتيبازة.

بالإضافة إلى قصبة الجزائر، وموقع قلعة بني حماد الأثري بولاية المسيلة، بالإضافة لممثل عن مشروع الحظائر الوطنية.

وسمح اللقاء التشاوري لمسؤولي هذه المواقع بتقديم عروض حول وضعيتها ومدى حمايتها وحفظها وتثمينها .

كما تم عرض البرامج المسطرة إلى غاية نهاية السنة.