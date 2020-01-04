بن دودة: تم إختياري لإعطاء مفهوم جديد للثقافة بعيدا عن السطحية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بن دودة: تم إختياري لإعطاء مفهوم جديد للثقافة بعيدا عن السطحية
بقلم نادية بن طاهر

قالت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أن حملها لحقيبة الثقافة، تكليف كبير، متمنية أن تكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والوزير الأول.

وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة بعد تسلمها لمهامها رسميا: “تم إختياري لهذا المنصب، لإعطاء نفس ومفهوم جديد للثقافة، بعيدا عن المفهوم السطحي الذي يحمله الجزائري عنها، فالثقافة ليست محصورة في المهرجانات”.

وتابعت الوزيرة، أنها ستعمل على التأسيس لمفهوم جديد للثقافة، تضفي فيه الصورة الحقيقية للفعل الثقافي، خارج الصورة الظاهرية التي يحملها الجزائري وكل ما تم ترويجه عن القطاع.

وأوردت بن دودة، أنها ستعمل على مصالحة الجزائري مع ثقافته، والنهوض بالقطاع ليتسم بالأخلاق والوعي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن كل مسؤولية في هذا المستوى، محملة بأعباء كثيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=750579

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com