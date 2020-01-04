بن دودة: تم إختياري لإعطاء مفهوم جديد للثقافة بعيدا عن السطحية

قالت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أن حملها لحقيبة الثقافة، تكليف كبير، متمنية أن تكون في مستوى ثقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والوزير الأول.

وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة بعد تسلمها لمهامها رسميا: “تم إختياري لهذا المنصب، لإعطاء نفس ومفهوم جديد للثقافة، بعيدا عن المفهوم السطحي الذي يحمله الجزائري عنها، فالثقافة ليست محصورة في المهرجانات”.

وتابعت الوزيرة، أنها ستعمل على التأسيس لمفهوم جديد للثقافة، تضفي فيه الصورة الحقيقية للفعل الثقافي، خارج الصورة الظاهرية التي يحملها الجزائري وكل ما تم ترويجه عن القطاع.

وأوردت بن دودة، أنها ستعمل على مصالحة الجزائري مع ثقافته، والنهوض بالقطاع ليتسم بالأخلاق والوعي.

وأشارت الوزيرة، إلى أن كل مسؤولية في هذا المستوى، محملة بأعباء كثيرة.