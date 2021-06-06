بن دودة تنصب مدراء جدد للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية بـ 8 ولايات

أشرفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الأحد، على تنصيب المديرين الجدد للمكتبات الرئيسيّة للمطالعة العمومية لكل من ولايات تلمسان، تيبازة، بومرداس، سوق أهراس، تندوف، بسكرة، معسكر والجلفة.

وعبرت الوزيرة، خلال عملية التنصيب، عن الاهتمام الذي توليه للكتاب والمكتبة باعتبارها مؤسسة ثقافية وفكرية تُساهم في الإشعاع الثقافي في محيطها.