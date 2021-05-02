بن دودة تنعي الفنان “بلاحة بن زيان”: سيبقى علامة مضيئة في مسار الكوميديا الجزائرية

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، سهرة اليوم الأحد، تعازيها الخالصة لأسرة المرحوم الفنان “بلاحة بن زيان“.

وكتبت الوزيرة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك:”تلقيت بألم وأسى نبأ رحيل الفنان الكوميدي الكبير بلاحة بن زيان.”

قبل أن تضيف بن دودة:”إنّ رحيله خسارة لعائلته الصغيرة والفنية وخسارة فادحة للثّقافة الجزائرية بما كان يمثله المغفور له من تمثيل عميق للحسّ الشّعبي بعفويته الخلاقة وموهبته الأصيلة.”

وواصلت ذات المتحدثة:”لقد كان بلاحة الذي عاشر كبار المسرح مثل عبد القادر عللولة، واستأثر بإعجاب الجزائريات والجزائريين في مسلسل عاشور العاشر وحبهم، كان التجلّي الرّائع للعبقرية الفنية الجزائرية عبر سخائها وقدرتها الباهرة على تحويل الفكاهة إلى متعة يرتقي من خلالها الوعي الجمالي للإنسان الجزائري البسيط”.

و اختتمت وزيرة الثقافة قائلةً:”سيبقى بلاحة علامة مضيئة في مسار الكوميديا الجزائرية، نتعلّم منها فن التواضع والسّخاء والمحبة.”

“تعازي الخالصة لأسرته ولنا جميعا، نحن الذين تابعناه واستمتعنا بنبل روحه المعطاء وأحببناه

تقبلك لك الله مع عباده الصالحين في جنات النعيم…رحمك الله.”

وكان الفنان الكوميدي المعروف باسم النوري في سلسلة السلطان عاشور العاشر، قد فارق الحياة مساء اليوم بعد صراعه مع المرض.