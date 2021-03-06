بن دودة تُشرف على معاينة وتدشين عدة مشاريع ثقافية في وهران

أشرفت وزيرة الثقافة، على معاينة وتدشين بعض المشاريع الثقافية والفنية في وهران على هامش زيارتها للولاية.

وحسب بيان للوزارة، فقد قامت مليكة بن دودة، بمعاينة أشغال إنجاز المركب السينمائي بمدينة السينيا الذي يعود لمستثمر خاص.

أين أكد صاحب المشروع على تسليمه بعد 3 أشهر من الآن.

وثمنت الوزيرة مبادرة الاستثمار والتزمت بالوقوف إلى جانب المستثمرين الخواص.

كما أشرفت الوزيرة، بالحي الإداري بإيسطو، على تدشين مسرح “النملة”.

ودشنت وعاينت بن دودة، المقر الجديد لمديرية الثقافة والفنون لولاية وهران، بعدما تم استكمال إنجازه.

وأسدت الوزيرة، تعليمات بضرورة فتح مكتب خاص بالفنانين بمقر المديرية.

مذكرة بالمرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا والذي ينظم علاقات العمل بين المنتجين والفنانين.

مشروع ترميم قصر الثقافة هو الآخر كان ضمن الزيارة، حيث وقفت الوزيرة، على تقدم أشغال ترميم وصيانة هذا الصرح الثقافي.

وبلغت نسبة الأشغال بهذا الصرح، 80 في المائة، على أن يسلم شهر أكتوبر 2021.

وكان للوزيرة في آخر الزيارة، وقفة مع جمعية سيدي الهواري المكلفة بالتراث الثقافي.

أين استمعت بن دودة، لشروحات وافية وعروض حول مشاريع ترميم التراث الثقافي بولاية وهران.

مؤكدة أن وهران تحتاج إلى ثورة حقيقية في مجال حماية التراث.

وأشارت بن دودة، إلى مواصلة دعم الوزارة للجمعيات التراثية ومرافقتها لكل المشاريع التي تصب في صميم الاهتمام بحماية تراثنا الثقافي.

وذكرت الوزيرة، بانخراط الوزارة في مسارات التحضير لألعاب البحر الأبيض المتوسط -وهران 2022- ثقافيا، وذلك من خلال تفعيل دور السياحة الثقافية والتراثية، بما يخدم الثقافة ويبرز إمكاناتنا التراثية.