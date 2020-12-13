بن دودة: حمدا لله على خروج رئيس الجمهورية سالما معافى من محنته الصحية

وذلك عبر صفحتها الخاصة في تويتر حيث قالت:

“حمدا لله على خروج رئيس الجمهورية سالما معافى من محنته الصحية، الأمر الذي لن يزيده إلا إصرارا على مواصلة الطريق ولن يزيدنا إلا تشبثا بهذا الخيار، خيار جزائر قوية، صامدة وشامخة”.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد وجه كلمة للشعب الجزائري، بعد شهرين من الغياب بسبب فيروس كورونا.

أين طمأن الشعب الجزائري على حالته الصحية، التي تحسنت بشكل كبير بعد إصابته بفيروس كورونا.