بن دودة: سنعمل على تكثيف اللقاءات التي تعنى بالتعريف بالموروث الثقافي

أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، أنها ستعمل على تكثيف اللقاءات التي تعنى بالتعريف بالموروث الثقافي وتكريسه كتقليد للأجيال القادمة.

وصرحت بن دودة لـ”النهار” خلال اجواء وفعاليات الايام الوطنية للمهرجان الدولي للكسكس، المنظم في هضبة العناصر بقصر الثقافة، مفدي زكريا.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن التظاهرة الثقافية حول تصنيف الكسكس كتراث عالمي، ستستمر لـ 4 أيام، احتفاء بهذا الطبق الجزائري الأصيل.

وأضافت” الكسكس هو أكثر من طبق، بل موروث وتراث، وسنعمل على ترسيخ هذه اللقاءات وتكريسها كتقليد للأجيال القادمة”.

وحول تعديل القانون 98 و04 للتراث سيسمح بتصنيف كل تراثنا اللامادي، قالت بن دودة إنه تم تعديله وعرضه على الحكومة.

وأضافت وزيرة الثقافة “ننتظر مروره على مجلس الوزراء، من أجل المصادقة عليه”.