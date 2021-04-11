بن دودة: شهر رمضان سيعرف الكثير من التظاهرات الحية والافتراضية

شددت مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، على منح الجمعيات الثقافية الناشطة في جميع المجالات عناية خاصة.

وجاءت تعليمات الوزيرة خلال لقائها اليوم الأحد، بأوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، تعليمات لمديري الثقافة والفنون وجميع المؤسسات تحت الوصاية.

وحضر اللقاء كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر.

وكذا مديري المؤسسات تحت الوصاية والجمعيات الثقافية الناشطة في مجال التراث الديني.

ودعت بن دودة إلى ضرورة مساعدة الجمعيات الثقافية، وفتح أبواب المؤسسات الثقافية أمامها.

وهذا لممارسة نشاطاتها وفق مبدأ تكافؤ الفرص، واستنادا لما يخوله القانون لها.

وكذا وفق النهج السديد الذي تبنته الدولة الجزائرية في اهتمامها بالمجتمع المدني.

وأكدت أن شهر رمضان الفضيل سيعرف الكثير من التظاهرات الحية ومنها الافتراضية بحسب البروتوكول الصحي.

وأسدت تعليماتها من أجل برمجة ثلة من المهرجانات ذات الطابع الديني والروحاني.

من جهته، أكد عيسى بلخضر، أن رئيس الجمهورية، يؤكد على وضوح رؤية كل القطاعات وفق البعد الوطني المتكامل.

وأشار إلى أن الثقافة والفن معول عليهما لتطور مسار التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتراث الجزائر الزاخر من المديح والتعبير الصوفي والشعر الملحون وغيرها.