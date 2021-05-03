بن دودة: ضرورة إجراء عملية مستعجلة للفنان صالح أوڨروت ونتمنى عودته لمحبيه

كشفت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة حصريا للنهار الحالة الصحية للفنان القدير صالح أوڨروت الذي تدهورت حالته الصحية.

وأوضحت الوزيرة عبر مكالمة هاتفية أنها على تواصل مع عائلة القنان القدير والكبير صويلح كما أجرت محادثات مع إبنه حول حالته.

وأضافت الوزيرة انها أصيبت بصدمة عقب سماع خبر تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير واصفة إياه بفنان الشعب وحامل همومه.

وقالت مليكة بن دودة أن الحالة الصحية للفنان أوڨروت حالته الصحية تتطلب ضرورة سفره لإجراء عملية جراحية بالخارج.

وصرحت الوزيرة ” ما أوصينا به الآن هو عناية طبية مباشرة حتى لا تتدهور حالته الصحية ”

وتمنت الوزيرة عودة الفنان بسرعة وبصحة وعافية قالت نحن بحاجة إلى الفنان صالح أوڨروت بالأمس فقدنا بلاحة بن زيان.

هذا وتدهورت الحالة الصحية للممثل القدير صالح أوڨروت الأامر الذي يستدعي نقله للخارج من اجل العلاج على جناح السرعة.