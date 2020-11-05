بن دودة: غادرنا صديق الجميع وصوت الثورة البارز في الوسط الثقافي

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، تعازيها، إثر وفاة المجاهد لخضر بورقعة، مساء أمس الأربعاء.

وجاء في رسالة التعزية: “غادرنا إلى دار الحق المجاهد الكبير لخضر بورڨعة، القائد التاريخي، واحد من الوجوه البارزة للولاية الرّابعة التاريخيّة، وأحد أهم المساهمين في السّاحة السياسيّة، صديق الجميع وصوت الثورة البارز في الوسط الثقافي”.

وأضافت الوزيرة: “لقد كان الفقيد بحق وجها تاريخيّا يربط الأجيال ببعض، ويدفع للحلم بواقع أفضل”.

وتابعت بن دودة: “ولئن كان الفقد عظيما فإن الله يبدّل الجزائر الولادة رمزا برمز وبطلا ببطل، وأبناء عمي لخضر سيصنعون مستقبل الوطن الواحد الجامع”.