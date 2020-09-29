بن دودة في زيارة تفقدية بداية من يوم غدا إلى ولاية تمنراست

تقوم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بدءا من غد الأربعاء ، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تمنراست.

وحسب بيانم للوزارة فإن الزيارة التي تدوم يومين تشرف خلالها الوزيرة، على ورشة لإدماج التراث الثقافي للحظيرة الثقافية الأهڨار في تطوير السياحة الثقافية في إطار التنمية المحلية المستدامة.

كما ستتفقد مؤسسات القطاع بالولاية منها مركز الوصف التحليلي لتراث الأهڨار، ومشروع مسرح الهواء الطلق، ومكتبة المطالعة العمومية.

وسيكون للوزيرة الثقافة والفنون، وقفة بمحطة النقوش الصخرية، والمسجد الأثري بمنطقة إيلمان، على أن تلتقي فناني ومثقفي الولاية.