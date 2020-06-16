بن دودة: قرار إعادة فتح المتاحف والمؤسسات الثقافية يعود للحكومة

قالت وزيرة الثقافة إنّ قرار إعادة فتح المتاحف والمؤسسات الثقافية يعود للحكومة.

وأعلنت مليكة بن دودة، على هامش الزيارة التي قامت بها إلى متحف الفنون الجميلة، أن قرار إعادة فتح المتاحف والمؤسسات الثقافية “يعود للسياسة العامة للحكومة وتوجيهات اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا “.

وأضافت بن دودة أن وزارة الثقافة لا يمكنها ” بمفردها أخذ قرار إعادة فتح المؤسسات الثقافية” المغلقة منذ مارس الماضي في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الدولة منذ ظهور فيروس كورونا.

مشيرة في ذات السياق، إلى أن المسألة جزء من بروتوكول صحي خاص بكل مؤسسة، وأن “رفع القيود المفروضة على زيارة المتاحف وإعادة فتح المؤسسات الثقافية سيتم بطريقة تدريجية”.