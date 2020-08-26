بن دودة: موعدنا الميدان وقاعدتنا العمل وميزاننا محترفو وأهل الثّقافة

فن وثقافة
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بن دودة: موعدنا الميدان وقاعدتنا العمل وميزاننا محترفو وأهل الثّقافة
بقلم مصطفى.ق

أنهت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة زيارتها التفقدية الى ولاية عنابة بعبارة موعدنا الميدان وقاعدتنا العمل وميزاننا محترفو وأهل الثّقافة.

ونشرت وزيرة الثقافة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: أنهيت زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة، وجهة ثقافية مهمّة تحتاج إلى العمل أكثر، ورهان حقيقيّ لتحريك المشهد الثّقافي، واستقطاب الاستثمار.

أسعدني صراحة بعض الفاعلين، سواء من التقيتهم أو من وصلتني رسائلهم، لا أؤمن بالمحاباة والمدح ولا يحبطني الشتم والابتذال، تكويني مبنيّ على الاختلاف وتقديس فضيلة الاستماع، واحترام النقد، هذا ما حملني إلى بونة وما سيحملني إلى غيرها، أنا في مهمّة معاينة وتشخيص بالموازاة مع التصحيح المركزي.

موعدنا الميدان وقاعدتنا العمل وميزاننا محترفو وأهل الثّقافة.


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