بن دودة: وزارة الثقافة ستعمل على منح القصبة لوجهها الحقيقي

دعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، إلى منح القصبة وجهها الحقيقي، وادماجها في مسار اقتصادي وثقافي يمنحها المكانة التي تليق بها.

وجاء في تدوينة للوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “قصبة الجزائر هي فضاء يجمع التاريخي بالثقافي بالعمراني”.

وأضافت بن دودة: “علينا العمل بإشراك المجتمع المدني وجمعيات التراث لمنح القصبة وجهها الحقيقي، ولإدماجها في مسار اقتصادي ثقافي يمنحها المكانة التي تليق بها”.

وتابعت الوزيرة، إن الوزير الأول أعطى تعليماته للشركاء والمعنيين لاتباع خارطة طريق تترجم استراتيجية متكاملة بهذا الشأن.

مؤكدة إن وزارة الثقافة والفنون تضطلع مع الشركاء والمعنيين بمهامها وستعمل باجتهاد لتحقيق النتائج المرجوّة.