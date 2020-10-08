بن دودة: يوجد الكثير من نقاط التوافق والتقاطع بين الجزائر وإسبانيا في المجال الثقافي

فن وثقافة
  • -
  • 0
بن دودة: يوجد الكثير من نقاط التوافق والتقاطع بين الجزائر وإسبانيا في المجال الثقافي
بقلم مصطفى.ق

قالت وزارة الثقافة والفنون مليكة بن دودة أن الثقافة تحقق التقارب بين الشعوب وتؤسس للتفاهم.

ونشرت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: وقع اليوم الوزير الأول مذكرة تفاهم مع رئيس الحكومة الإسبانية في مجال البيئة والتنمية المستدامة والثقافة، المجالان يحتاجان تعاونا دوليا وعناية خاصّة.

واضافت: في الثّقافة نراهن على جلب الخبرات والسماح للكفاءات الجزائرية برصد ومقاربة التجارب الرائدة، خاصة فيما يتعلق بالآثار والتراث، والتكوين في مختلف المجالات الفنية.

واختتمت بالقول: يوجد الكثير من نقاط التوافق والتقاطع بين الجزائر وإسبانيا في المجال الثقافي، ومن المهم استغلالها وتوظيفها بما يفيد الجانبين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899999

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com