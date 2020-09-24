بن دودة: يُمكن للثقافة الجزائرية أن تكون منقذا للجميع حين تشتدّ الصّراعات

فن وثقافة
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بن دودة: يُمكن للثقافة الجزائرية أن تكون منقذا للجميع حين تشتدّ الصّراعات
بقلم نادية بن طاهر

أشرفت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الخميس، على ندوة صحفيّة لتقديم تصوّر بخصوص “الدّخول الثّقافيّ”.

واختارت الوزيرة، إن يكون للجزائر موعدا ثقافيّا قارّا، وموسما للثّقافة، حسبما أوردته على صفحتها بفايسبوك.

وكتبت الوزيرة: “نحن على قناعة تامّة أنّ الثّقافة الجزائريّة يمكنها أن تكون بديلا في عدّة مواقع، بديلا اقتصاديا وبديلا اجتماعيّا، ومنقذا للجميع حين تشتدّ الصّراعات الوهميّة”.

وأضافت بن دودة: “الثّقافة يمكنها أن تعدّل الأذواق وتحسّنها، يمكنها أن تشيعَ الفرح، وتسمح لنا بقبول الاختلاف وتجاوز الخلاف، وهي إلى كلّ ذلك واجهتنا التي نباهي بها وتحدّد لنا الملامح”.

ودعت الوزيرة الجميع، للمضي قدما، نحو تثمين ثقافتنا، ليكون الدّخول الثّقافيّ طريق للدّخول الأدبيّ المفقود في الجزائر، وفرصة لتقريب الشأن الثّقافي من الجميع، وجعله حالة منسجمة في الفضاء العموميّ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=892060

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