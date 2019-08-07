بن ديش: “لهذا السبب أطمح لرئاسة مولودية وهران”

كشف رجل الأعمال الجزائري، جمال بن ديش، عن نيته في الترشح لرئاسة نادي مولودية وهران، وإعادة الفريق لسابق أمجاده.

وقال جمال بن ديش، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “أسعى لرئاسة مولودية وهران، لأنني إبن المنطقة، وأحب هذا الفريق”.

وأوضح بن ديش: “صحيح أنا لا أملك عصى سحرية، لأعد الجماهير بالحصول على ألقاب في أول موسم لي مع الفريق”.

وأضاف: “إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فهذا أمر جيد، مثلما فعلها بلماضي مع المنتخب الجزائري، بنيله كأس أمم إفريقيا، ولم لا نحقق نفس ما حققه بلماضي”.

ويرى جمال ديش، أن الحل الذي يراه مناسبا، هو حل إدارة النادي الهاوي الحالي للفريق، وتشكيل إدارة جديدة.