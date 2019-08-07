بن ديش: “لهذا السبب أطمح لرئاسة مولودية وهران”

الرياضة
  • -
  • 0
بن ديش: “لهذا السبب أطمح لرئاسة مولودية وهران”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رجل الأعمال الجزائري، جمال بن ديش، عن نيته في الترشح لرئاسة نادي مولودية وهران، وإعادة الفريق لسابق أمجاده.

وقال جمال بن ديش، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”: “أسعى لرئاسة مولودية وهران، لأنني إبن المنطقة، وأحب هذا الفريق”.

وأوضح بن ديش: “صحيح أنا لا أملك عصى سحرية، لأعد الجماهير بالحصول على ألقاب في أول موسم لي مع الفريق”.

وأضاف: “إذا تمكنا من تحقيق ذلك، فهذا أمر جيد، مثلما فعلها بلماضي مع المنتخب الجزائري، بنيله كأس أمم إفريقيا، ولم لا نحقق نفس ما حققه بلماضي”.

ويرى جمال ديش، أن الحل الذي يراه مناسبا، هو حل إدارة النادي الهاوي الحالي للفريق، وتشكيل إدارة جديدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685941

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com