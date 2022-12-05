بن رابح حكما لداربي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم، الحكم عمر بن رابح، لإدارة قمة الجولة الـ13 من البطولة المحترفة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد.

وسيدير الحكم بن رابح، هذه المواجهة، بمساعدة بن براهيم، مساعد أول، عبان، مساعد حكم ثاني، بالإضافة سرجان، كحكم رابع.

ومن المقرر أن تجرى هذه القمة عن الجولة الـ13، يوم الأربعاء المقبل، بملعب “الدار البيضاء” حسب برمجة الرابطة.

كما كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيينات باقي حكام مباريات هذه الجولة، والتي جاءت كاملة على النحو التالي: