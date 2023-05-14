بن راشي يستقيل من رئاسة مولودية قسنطينة

أعلن رئيس مولودية قسنطينة حمزة بن راشي استقالة من منصبه في الفترة الراهنة التي يعاني منها من عدد من الجوانب.

وأكد حمزة بن راشي في تصريح للإذاعة الجهوية لقسنطينة أنه اتخذ قرارا نهائيا بسبب الأزمة المالية التي يواجهها الفريق.

كما أضاف بن راشي “وعدت الأنصار بتحقيق البقاء بعدها وجدنا أمور تمكنّنا من اللعب على وزرقة الصعود. قبل آن نصطدم بغلق الحساب البنكي للفريق”.

واردف بن راشي “في بداية السنة وجدنا غرامة 175 مليون سنتيم، و قمنا بدورنا بالقضاء على مشكل جزء من الديون السابقة منها 75 مليون سنتيم”.

كما ختم “ننتظر أن تقضي إدارة الفريق على المبلغ المتبقي، وأطلب السماح من الأنصار”.

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