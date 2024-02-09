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الرياضة

بن رحمة:”سأحاول تقديم كل إبداعي لمساعدة فريقي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن رحمة:”سأحاول تقديم كل إبداعي لمساعدة فريقي”
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عبر الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، عن جاهزيته لخوض أول مباراة بألوان فريقه الجديد، أولمبيك ليون.

وصرح بن رحمة، اليوم الجمعة، لموقع “ليكيب” الفرنسي:”أستطيع اللاعب كجناح أيسر وخلف المهاجم، سأحاول تقديم كل إبداعي وإيقاعي لصالح فريقي”.

وأضاف بن رحمة:” نعمل بجدية في التدريبات، وبمعنويات مرتفعة، وسعيد بتواجدي فنادي كأولمبيك ليون، ويجب أن نواصل على هذا المنوال لتحقيق نتائج أفضل بعد الفوز أمام مارسليا و ليل”.

وتابع المتحدث:” شاهدت المبارتين الأخيرتين في الملعب، والجو هنا جو لا يصدق. لا أستطيع الانتظار للدخول إلى الملعب واللعب”.

وبخصوص إختياره الإنضمام إلى أولمبيك ليون، قال بن رحمة:”أولمبيك ليون نادي كبير، لايمكن رفضه، تحدثت مع المدير الرياضي ديفيد فريو، والمدرب بيير سيج، وناشدوني للإنضمام لهم، وهذا ما جعلني أختار ليون”.

وأوضح بن رحمة:” مشروع النادي هو ماكنت بحاجة إليه، رغم أنني تلقيت عروض أخرى، وقمت بالفعل باختيار خيار القلب، وأعتقد أنني سأتطور هنا”.

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