بن رحمة:”سأحاول تقديم كل إبداعي لمساعدة فريقي”

عبر الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، عن جاهزيته لخوض أول مباراة بألوان فريقه الجديد، أولمبيك ليون.

وصرح بن رحمة، اليوم الجمعة، لموقع “ليكيب” الفرنسي:”أستطيع اللاعب كجناح أيسر وخلف المهاجم، سأحاول تقديم كل إبداعي وإيقاعي لصالح فريقي”.

وأضاف بن رحمة:” نعمل بجدية في التدريبات، وبمعنويات مرتفعة، وسعيد بتواجدي فنادي كأولمبيك ليون، ويجب أن نواصل على هذا المنوال لتحقيق نتائج أفضل بعد الفوز أمام مارسليا و ليل”.

وتابع المتحدث:” شاهدت المبارتين الأخيرتين في الملعب، والجو هنا جو لا يصدق. لا أستطيع الانتظار للدخول إلى الملعب واللعب”.

وبخصوص إختياره الإنضمام إلى أولمبيك ليون، قال بن رحمة:”أولمبيك ليون نادي كبير، لايمكن رفضه، تحدثت مع المدير الرياضي ديفيد فريو، والمدرب بيير سيج، وناشدوني للإنضمام لهم، وهذا ما جعلني أختار ليون”.

وأوضح بن رحمة:” مشروع النادي هو ماكنت بحاجة إليه، رغم أنني تلقيت عروض أخرى، وقمت بالفعل باختيار خيار القلب، وأعتقد أنني سأتطور هنا”.