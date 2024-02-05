بن رحمة:”عدت إلى “الليغ1″ من أجل التأكيد”

رفع الدولي الجزائري والمنضم حديثا لصفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، السعيد بن رحمة، التحدي وعبر عن جاهزيته للعودة للتألق في الدوري الفرنسي مجددا.

وصرح بن رحمة لوسائل إعلامية فرنسية، أمس الأحد:”لعبت سابقا في الدوري الفرنسي، لكنني كنت صغيرًا جدًا وأنا سعيد جدًا بالعودة إلى فرنسا”.

وأضاف بن رحمة:” إنضمامي إلى أولمبيك ليون،لا أعتقد أنها عودة إلى “الليغ1″، إنها قصة جديدة ستبدأ”.

وتابع المتحدث:”عندما غادرت، كنت صغيرًا، كنت بحاجة لاكتشاف شيء آخر، واللعب لإظهار إمكانياتي، وفعلت ذلك”.

وأوضح بن رحمة:”لقد كنت أكثر نجاحًا في الخارج، أكثر مما كنت عليه في فرنسا، وعدت للتأكيد، في نادي تاريخي كأولمبيك ليون، يملك لاعبين رائعين”.

وعن اللاعبين السابقين بنادي أولمبيك ليون، قال بن رحمة:”أُقدر كثيرا حاتم بن عرفة، الذي كنت أتابعه عندما كنت صغيرًا، هناك أيضًا جونينيو وبنزيمة وهنا العديد من اللاعبين الذين كانوا هنا”.