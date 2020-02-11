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بن رحمة: “أريد اللعب في البريميرليغ”

الرياضة
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بن رحمة: “أريد اللعب في البريميرليغ”
بقلم أمير بهلول

كشف الجزائري سعيد بن رحمة لاعب “برينتفورد” أنه يهدف للعب في البريميرليغ الموسم المقبل بالرغم من أنه سعيد في فريقه الحالي.

وقال “بن رحمة” في تصريحات لـ “BBC”: “أنا سعيد جدا في فريقي ومركز أكثر من أي وقت مضى، في الصائفة سنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف: “ألعب مع برينتفورد وأستمتع بذلك، فأنا أسجل الأهداف وأشارك في المباريات، وفي الوقت الحالي أنا هنا”.

وتابع: “طموحي واضح وهو اللعب في البريميرليغ إنها الخطوة الأولى من أجل مواصلة التطور كلاعب كرة قدم”.

في حين ختم كلامه قائلا: “أريد اللعب في البريميرليغ سواء مع برينتفورد أو فريق آخر المهم أن ألعب في الدوري الإنجليزي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772017

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