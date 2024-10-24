بن رحمة أساسياً في مواجهة ليون وبيشكتاش

تواجد الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة، ضمن تشكيلة فريقه أولمبيك ليون الأساسية، تحسبا لمواجهة بيشكتاش التركي.

في إطار فعاليات الجولة الثالثة من منافسات الدور الأول لـ”أوروبا ليغ”. التي سيحتضنها ملعب “غروباما” بمدينة ليون الفرنسية، بداية من الساعة الثامنة.

وسيسعى لاعب الخضر، بن رحمة، على تأكيد مستوياته الراقية مؤخرا، بعد أن بصم على هدف في مواجهة لوهافر الأخيرة. وتقديمه تمريرة حاسمة أمام نانت.

وسيحاول بن رحمة، مساعدة فريقه لتحقيق فوز جديد، سيكون الثالث على التوالي، في المنافسة الأوروبية. بعد الفوز أمام كل من أولمبياكوس ورانجرز، في الجولتين الأولى والثانية.