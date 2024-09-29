بن رحمة أساسيا رفقة ليون في مواجهة تولوز

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه أولمبيك ليون، مضيفهم نادي تولوز، لحساب الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

ويسعى الدولي الجزائري، وناديه ليون، لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل تحسين مسارهم في هذا الموسم الجديد من الليغ1.