بن رحمة أساسيا رفقة ليون في مواجهة تولوز
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه أولمبيك ليون، مضيفهم نادي تولوز، لحساب الليغ1 الفرنسية.
وكشفت إدارة نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية، لهذه المباراة، والتي ضمت اسم بن رحمة.
ويسعى الدولي الجزائري، وناديه ليون، لتحقيق الفوز في اللقاء، من أجل تحسين مسارهم في هذا الموسم الجديد من الليغ1.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Toulouse 👊🔴🔵#TFCOL pic.twitter.com/DR5IOKOMij
— Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2024
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