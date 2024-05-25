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الرياضة

بن رحمة أساسيا رفقة ليون في نهائي الكأس أمام البياسجي

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة أساسيا رفقة ليون في نهائي الكأس أمام البياسجي
بن رحمة
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يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدربه في ليون خلال مواجهة البياسجي في نهائي كأس الرابطة.

وستجري المباراة بملعب “بيار موروا” التي سيديرها الحكم ليتيزكي.

كما سينشط مهاجم الخضر أول نهائي له، بألوان فريق ليون الذي تنقل له خلال الميركانو الماضي، من فريقه ويست هام على شكل إعارة.

كما ستكون الفرصة كذلك، لتسليط الضوء عليه، في مباراة ستعرف اختتام النجم الفرنسي كليان مبابي مسيرته مع البياسجي.

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