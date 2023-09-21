بن رحمة أساسيا رفقة وست هام في مباراة الدوري الأوروبي

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب الفريق مويس أمام نادي باتشكا توبولا الصربي.

و ستجري المباراة المرتقب آن تكون مثيرة اليوم الخميس، بملعب لندن الأولمبي ضمن دوري المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويسعى مدرب المطارق مويس للاعتماد على مهاجم الخضر لقيادة زملائه للفوز بنيتجة عريضة سيما و ان المنافس يعتبر ضعيفا على الورقة و لا يقارن بالفريق اللندي العريق.

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