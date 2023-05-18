بن رحمة أساسيا رفقة ويست هام امام ألكمار 

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية التي كشف عنها مدربه مويس تحسبا لمواجهة الكمار الهولندي.

وستجري المباراة بملعب “أفاس” بهولندا ضمن اياب الدور نصف النهائي من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومنح مويس فرصحة جديدة لمهاجم الخضر للتأكيد بعدما فرض نفسه في لقاء الذهاب وكان صاحب الهدف الأول لفريقه في المباراة التي انتهت بالفوز بثنائية مقابل واحد.

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