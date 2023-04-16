بن رحمة أساسيا رفقة ويست هام في مواجهة أرسنال

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه ويست هام، الضيف أرسنال، لحساب الدور يالإنجليزي.

وكشفت إدارة ويست هام عبر الصفحة الرسمية للفريق، عغن تشكيلتها الأساسية في هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بن رحمة.

كما يعول مدرب ويست هام، على جاهزية نجمه الجزائري، وفعاليته الهجومية، في سعيه للإطاحة بالمدفعجية.

يذكر أن المبارة التي تجمع سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، بالضيف أرسنال، تدخل ضمن الجولة الـ31 من البريمرليغ.