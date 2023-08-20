بن رحمة أساسيا رفقة ويست هام في مواجهة تشيلسي

يواجه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، رفقة ناديه ويست هام، الضيف تشيلسي، في قمة الجولة الثانية من البريمرليغ.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ويست هام على “تويتر” التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت اسم بن رحمة.

ويعول مدرب ويست هام، على نجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق أول انتصار لهم في الموسم الجديد.

يذكر أن سعيد بن رحمة، وناديه ويست هام، تعادلا في الجولة الأولى من البريمرليغ بنتيجة (1-1)، في مواجهة مضيفهم بورنموث.